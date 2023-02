SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

CASAPULLA – Attimi di paura si sono vissuti in via Circumvallazione a Casapulla. Un bambino di 9 anni M.C., per cause ancora in fase di accertament, è stato investito da una vettura. Sul posto in sanitari del 118 allertati dai presenti in zona. Il piccolo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta. Al momento non si conoscono le condizioni di salute del bambino.