CASERTA – Terribile schianto questa sera, poco prima delle 19.30 in via Giovanni Falcone a Caserta. A rimanere coinvolte sono state due auto: un’utilitaria, una Hyudai i10, che è uscita fuori strada andandosi a fermare sul marciapiede, ed un Suv ribaltatosi su di un fianco. Ancora poco chiara la dinamica dell’impatto. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, accorsi praticamente in tempo reale, anche due ambulanze del 118, giunte a soccorrere sul posto i conducenti dei due mezzi.