MADDALONI – Nuovo caso di positività a Maddaloni. A riferirlo è il sindaco Andrea De Filippo. “C’è un terzo caso positivo nella nostra città Si tratta di una donna di 60 anni che è attualmente ricoverata presso l’ospedale Civile di Caserta. Ho sentito i familiari che sono in isolamento domiciliare e le autorità sanitarie sono già intervenute”.

La donna è residente in via Pignatari. Il sindaco infine ha poi invitato di nuovo i cittadini a restare in casa.