CASERTANI E TRUFFE ALL’ASSICURAZIONE. Arrestate decine di persone: coinvolti medici e altri professionisti. GUARDA IL VIDEO

CASERTA – Dalle prime ore della mattinata odierna i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa e del NAS di Caserta stanno dando esecuzione a numerose misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di persone ritenute responsabili, tra l’altro, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di compagnie assicurative.

Nell’inchiesta sarebbero coinvolti diversi professionisti, tra cui medici e periti della provincia di Caserta che avrebbero partecipato alla falsificazione dei documenti utilizzati per chiedere rimborsi alle compagnie assicurative. Quando vi chiedete perché in Terra di Lavoro il costo dell’RC Auto è così alto, la risposta la trovate in casi come questo.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli odierni indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva e che le misure venivano adottate all’esito di un contraddittorio limitato a tale fase procedimentale e che il Giudice della fase processuale potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.

il video dell’operazione