ULTIM’ORA. IL VIDEO. Decine di uccelli morti rinvenuti in spiaggia a MONDRAGONE

MONDRAGONE.(Maria Assunta Cavallo) – Sono tantissime le segnalazioni che ci stanno giungendo in questo momento dai cittadini, circa il rinvenimento lungo l’arenile mondragonese di decine di uccelli morti, appartenenti probabilmente (così come si evince dalle immagini che girano in rete), alla famiglia della Berta minore, una specie marina protetta.

Un fenomeno simile, si verificò qualche anno fa lungo le coste dei paesi limitrofi e dalle analisi effettuate dagli esperti sulle carcasse dei volatili, la loro morte fu riconducibile all’ingestione di alghe velenose. Domani mattina, gli uomini della Capitaneria di Porto, effettueranno un sopralluogo per verificare cosa sia realmente accaduto.