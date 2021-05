AGG. H 21,30 MADDALONI. Tragico schianto in via Forche Caudine. Morti due giovani

AGGIORNAMENTO – Non ce l’ha fatta neppure il secondo giovane coinvolto nel terribile incidente avvenuto in serata in via Forche Caudine a Maddaloni. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta dal mezzo dopo l’impatto.

MADDALONI – Tragico incidente poco fa in via Forche Caudine, all’altezza del bar Lombardi, a Maddaloni. A scontrarsi uno scooter con in sella due ragazzi e una Citroen Picasso. L’impatto è stato violentissimo tanto da sbalzare entrambi i giovani centauri e farli volare sull’asfalto. Uno dei due è deceduto sul colpo, mentre l’altro è rimasto ferito gravemente.

Sul posto sono giunte due ambulanze, carabinieri e polizia. Il traffico è fortemente rallentato.