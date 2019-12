ULTIM’ORA MARCIANISE. LE FOTO: crolla un pino nel Liceo “Quercia”

MARCIANISE (M.C.V.) – Tanta paura e notevoli disagi alla circolazione, ma nessun ferito.

E’ questo il bilancio dell’incidente occorso questa mattina, domenica 22 dicembre, in via Gemma. Un vecchio pino piantato all’interno del Liceo “Federico Quercia” di via Gemma è crollato sotto il peso del vento e del maltempo di questi giorni, finendo “appoggiato” sulla ringhiera che perimetra l’istituto.

La posizione precaria del fusto ha allarmato i presenti per la sua potenziale pericolosità.

I primi ad intervenire sul posto sono stati gli uomini della Protezione Civile di Marcianise. Il loro coordinatore ha provato a mettere in sicurezza l’albero, finendo “intrappolato” nella cabina per lo smottamento improvviso di un ramo.

Hanno provveduto i Vigili del Fuoco a liberarlo. Fortunatamente non ha riportato alcuna ferita, ma per precauzione è stata allertata anche un’ambulanza del 118, che si è prontamente portata sul posto.

Intervenuti anche i Vigili Urbani di Marcianise, che hanno provveduto a riportare nella norma la circolazione stradale, nel frattempo congestionatasi.