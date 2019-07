ULTIM’ORA. Terribile frontale sulla Provinciale 18. Un morto e due feriti

AGGIORNAMENTO – Si tratta di Salvatore Tisone, 36 anni di Mugnano di Napoli il giovane deceduto a seguito del tremendo impatto di questa sera lungo la provinciale 18 a Villa Literno. Da una prima ricostruzione l’uomo non si sarebbe fermato all’alt di un posto di polizia, forzandolo e fuggendo via. L’uomo, ormai lanciato a forte velocità, ha tamponato prima l’auto che lo precedeva e poi, di rimbalzo, è finito su di un’altra vettura che procedeva nel senso opposto. Accanto al giovane viaggiava uno dei feriti finito in codice rosso all’ospedale di Aversa. Anche una donna ha subito dei traumi ed ora si trova alla clinica Pineta Grande.

VILLA LITERNO – E’ di pochissimi minuti fa la notizia di un terribile incidente avvenuto alle 20:30 circa in via S. Maria a Cubito a Villa Literno. Tre auto si sono scontrate frontalmente. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro. L’impatto, molto violento, ha fatto registrare un morto e due feriti. Sul luogo della sciagura sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e due ambulanze per trasportare i feriti: uno al Moscati di Aversa, l’altro alla clinica di Castel Volturno Pineta Grande. Seguiranno aggiornamenti.