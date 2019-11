Un barbiere di S.MARIA C.V. apre le porte ai bimbi autistici: ECCO IL PROGETTO

S.MARIA C.V. – Luca è un ragazzo di 22 anni autistico, per questo deve evitare luoghi affollati o rumorosi: così anche tagliarsi i capelli diventa un problema. Dal suo incontro col “Barber Company” di S.Maria C.V. nasce “L’ora della quiete”: uno spazio che il titolare ha ritagliato per dedicarsi a bimbi e ragazzi autistici.

“Ho scelto di dare il mio contributo per vedere lo sguardo dei genitori felici”. A parlare è Marco Tescione, titolare di “Barber Company” a S.Maria CV.

Solo certi genitori, infatti, sanno quanto sia complicato far partecipare i propri figli a situazioni così “quotidiane” ma per nulla scontate: la confusione, l’elevato numero di persone presenti, i brusii di sottofondo e alcuni movimenti possono infatti generare forte stress, e quindi crisi più o meno gravi nelle persone autistiche. Per questo anche andare dal barbiere diventa un incubo, così come nei ristoranti, centri commerciali, centri urbani.

Per questo Marco, titolare di due centri estetici e tre parrucchieri nel casertano, ha deciso che la sua prossima apertura, il “Barber Company” appunto, ogni lunedì dedicherà tre ore del giorno ai bambini autistici, creando per loro un ambiente confortevole e favorevole.

I ragazzi autistici, oltre a ricevere il servizio barber, potranno usufruire di un ambiente vintage dove sicuramente trascorreranno delle ore piacevoli insieme ai loro genitori.

Marco racconta: “Volevo far qualcosa di utile, non cercavo visibilità per il mio salone che già ne ha abbastanza, per fortuna. Il lavoro non mi manca e neanche la voglia di mettermi a disposizione: mi piacerebbe stimolare altri colleghi a fare lo stesso. Sarà mia cura progettare ogni diverso momento del taglio assieme ai genitori e ai bambini, rendendo loro visibile il procedimento tramite un’agenda con i vari passi che seguiranno.”

(dal BLOG DI PAOLO TESCIONE)