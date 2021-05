Un bosco di cipressi nel parco Pozzi. Così AVERSA ricorderà le vittime del Covid

AVERSA – Un bosco sarà realizzato e dedicato alle vittime del Covid ad Aversa. Nel parco pubblico della città, il parco ‘Pozzi’, saranno piantumati 20 cipressi ‘a sigaro’: “Dedicheremo questi alberi alle persone venute a mancare nella nostra città a causa della pandemia”, spiega l’assessore all’Ambiente Elena Caterino. “Contatteremo tutte le famiglie e apporremmo una targa in loro memoria. Abbiamo scelto i cipressi perché simboleggiano l’eternità, e vogliamo che queste persone non vengano mai dimenticate”.

Della stessa opinione il sindaco di Aversa Alfonso Golia: “Un atto simbolico che ci farà ricordate questo momento drammatico sia dal punto di vista sanitario che sociale. Far sì che nessuno possa mai dimenticare è fondamentale; in questo periodo abbiamo imparato ad essere una comunità che reagisce e combatte in modo unito contro un nemico subdolo. Abbiamo scelto di non di realizzare un monumento, ma piantare alberi perché possano ricordarci il senso della vita”.