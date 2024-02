Un grosso cinghiale gli taglia la strada: giovane finisce nel fossato

L’incidente è avvenuto la scorsa notte.

TEANO/CAIANELLO. Ancora una volta un incidente stradale provocato da un cinghiale che attraversa la strada. Il sinistro è accaduto la scorsa notte sulla provinciale tra Caianello e Teano. Il grosso cinghiale ha “tagliato la strada” all’auto con a bordo un giovane di Teano che, per evitare di colpire l’animale, ha sterzato bruscamente, finendo la sua corsa in un fossato. Per fortuna, per lui solo ferite lievi.