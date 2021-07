Un male porta via imprenditore e padre 54enne. Lascia la moglie e due figlie

AVERSA/MUGNANO (Lidia e Christian de Angelis) Addio al giovane padre Aniello Baldascino 54 anni. Una dolorosa e straziante perdita ha colpito le due comunità, quella aversana, luogo di origine del 54enne e Mugnano dove Aniello lavorava e viveva con l’amata moglie Antonella Riccardo, e le splendide figlie Giusy e Mirianna.

Baldascino ha lottato contro un terribile male, che in poco tempo lo ha portato via dall’amore e dall’affetto dei suoi cari, e degli amici. Baldascino era un noto e stimato imprenditore, nell’ambito della termoidraulica. I funerali si sono celebrati ieri alle 11 presso la Chiesa Beato Nunzio Sulprizio, a Mugnano.

Tanti i messaggi di addio e cordoglio per l’uomo. Questo del suo amico caro e fraterno, Errico Gargiulo che gli dice addio così: ” Le lacrime rigano il mio volto quando ripenso a te e inizio a ricordare. Mi assale la tristezza ma se ripenso al tuo sorriso e alle tue parole capisco che non posso essere triste, non devo piangere, tu non lo avresti voluto. Sei tu che mi hai insegnato a vivere la vita sempre con il sorriso!”.