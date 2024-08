UN MORTO E SEI FERITI. PARLA IL SINDACO. Il tragico incidente sulla strada della Provincia. “C’è un problema illuminazione, ma noi abbiamo fatto tanto”

VILLA LITERNO – “Abbiamo lavorato per rendere via delle Dune una strada più sicura, ma è un’operazione per cui è necessario l’intervento anche della provincia di Caserta, la quale gestisce una porzione della strada”.

Lo ha spiegato a CasertaCe il sindaco di Villa Literno, Valerio Di Fraia, che questa mattina è stato svegliato dalla notizia del terribile incidente avvenuto nel suo comune (CLICCA E LEGGI LA DINAMICA).

Territorio di Villa Literno, ma il tratto di via delle Dune dove è avvenuto l’impatto è di competenza dell’amministrazione provinciale di Caserta del presidente Giorgio Magliocca.

Un ente che sta spendendo centinaia di milioni di euro in lavori pubblici, con cantieri, però, spesso abbandonati o mai partiti, con procedure discutibili finite ad imprese in odore di camorra.

Niente ancora è successo per migliorare il tratto provinciale di via delle Dune, ma il sindaco Di Fraia è fiducioso.

“Stiamo parlando con la Provincia, sappiamo che in cantiere ci sono lavori per il tratto”. L’ipotesi al momento più plausibile è quella di un tutor per la velocità che è”un’ottima cosa, ma resta il problema illuminazione”.

Il primo cittadino aggiunge anche un importante argomento: “Troppi mezzi senza targa. I carabiniere fanno tantissimo per fermarli, ma questo problema esiste. E il tutor ahinoi non serve se l’auto, il camion o lo scooter è senza targa”