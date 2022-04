Un noto medico di Marcianise, passato col verde, e una moto condotta da un congiunto di un camorrista coinvolti in un incidente alla rotonda di San Nicola. C’è un ferito

SAN NICOLA LA STRADA – Emerge qualche dettaglio in più sull’incidente stradale verificatosi, l ‘altro ieri sera (clicca e leggi) nella zona della “solita” rotonda di San Nicola La Strada, uno degli snodi stradali più problematici, anche per le attività criminali che purtroppo ancora oggi vi insistono, del viale Carlo III strada che, sulla carta, dovrebbe essere un po’ come la via della Conciliazione di Roma o gli Champs-Elysées di Parigi considerata la magnificenza che ha di fronte chi entra a Caserta percorrendola, e che invece è un autentico cesso, ricettacolo di traffici di ogni genere, droga, prostituzione etc… A bordo del suv coinvolto nell’incidente, si trovava un medico, noto professionista di Marcianise il quale, ha scavalcato il semaforo in quel momento ancora verde. La motocicletta con a bordo due giovani sarebbe invece passata a forte velocità mentre il semaforo, d’altronde essendo verde da un lato come si suol dire va da se, era rosso. Il conducente della moto è rimasto ferito. Si tratta a quanto pare di un congiunto di un noto pregiudicato di Marcianise, esponente di rilievo di uno dei clan camorristici della città.