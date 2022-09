“Un uomo fotografa i bambini nel parco”. Tam tam tra i genitori

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) Allarme per un soggetto che fotografa i bambini al parco. In queste ore ha creato grande scompiglio e preoccupazione la presenza di un uomo di origine straniera che sosta presso un parco giochi lungo la provinciale a Sant’Arpino e scatta le foto ai bambini che giocano nel parco. Ieri una madre lo ha notato e lui è scappato via, del fatto sono state informate anche le forze dell’ordine che hanno inviato una volante sul posto per controllare, ma il soggetto si era dato alla fuga. Dalle prime informazioni il soggetto è un uomo sulla 30ina, vestito per bene, aveva pochi capelli in testa rasati sul biondo, occhi scuri, giunto in zona a bordo di un’auto grigia costosa parcheggiata presso un istituto bancario, pare essere stata ripresa dalle telecamere della zona. Grande preoccupazione da parte dei genitori dei bambini, che chiedono maggiori controlli. Questo l’allarme lanciato da una mamma, Roberta A B. “Volevo avvisare a chi va al parco sulla provinciale di stare attenti stasera c’era un tipo un po’ strano mai visto prima stava da solo non aveva bambini a seguito sulla trentina a mio parere era o albanese o ucraino che fotografava i bambini purtroppo non ho foto appena a visto chi c’era la che lo hanno notato e scappato però domani comunque chiamo i carabinieri”.