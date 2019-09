MADDALONI (red.cro.) – Era stata rubata in una città del nord e nel suo viaggio è giunta fino a Maddaloni. Un Alfa Romeo di un uomo di Milano è stata trovata dal proprietario, che ormai già se la piangeva, sul sito Subito.it.

L’uomo ha sporto immediatamente denuncia e i carabinieri si sono attivati, trovando la vettura in un garagi in via Orazio De Carlucci. Il proprietario è stato denunciato per ricettazione.