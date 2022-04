Un’area di sgambamento dedicata ai cani da compagnia a MARCIANISE. La proposta in consiglio comunale di Alessandro Tartaglione

MARCIANISE (Comunicato Stampa) – Il consigliere comunale Alessandro Tartaglione, di “Marcianise Terra di Idee”, attraverso un’interpellanza presentata ieri, 31 marzo 2022, all’amministrazione comunale, ha fatta sua la proposta di centinaia di cittadini che chiedono a gran voce un’area di sgambamento cani.

Ecco il testo: “Premesso che negli ultimi anni è aumentato in maniera considerevole la presenza di cani da compagnia nelle case dei marcianisani; che si rende sempre più necessario realizzare in città una o più aree destinate allo sgambamento dei cani, cioè aree recintate ed attrezzate dove questi animali possano giocare e muoversi i libertà; che ci sono in città molti cittadini che stanno sottoscrivendo una petizione per chiedere a questa amministrazione comunale di provvedere a tale esigenza; che il quartiere Santella, in particolare all’interno del parco urbano (nei pressi di Piazza Padre Pio), potrebbe essere individuata un’area per lo sgambamento in quanto il parco è già dotato di luci notturne e di fontane per l’erogazione di acqua; chiede se e quando intende questa amministrazione comunale far fronte a questa legittima richiesta da parte dei cittadini di Marcianise?”. Dall’amministrazione hanno fatto sapere che quest’area è in corso di progettazione.

“Vigilerò su questo impegno – ha spiegato il consigliere Alessandro Tartaglione – è frustrante sapere che piccoli Comuni, come la vicina Recale, hanno realizzato un “Dog Park” dove i pelosi possono muoversi liberamente in un’area protetta ed attrezzata e i marcianisani non possano avere nella loro città la stessa possibilità. In ogni caso – ha concluso il consigliere – sarà necessario realizzarne più di una, di queste aree, vista la grande estensione della nostra città. La mia proposta è realizzarne una alla Santella e un’altra nel quartiere Medaglie d’Oro“.