CASERTA – I militari del Comando Stazione Carabinieri di Minturno, hanno denunciato un 21enne della Provincia di Caserta, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, in località Fontana Perrelli veniva trovato in possesso di una mazza da “baseball” della lunghezza di cm.60 e un’ascia della lunghezza di cm.35, mentre era alla guida della propria autovettura.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.