UNIVERSIADI. Macchina della Federazione prende in pieno un lavavetri

MARCIANISE – Brutta disavventura per un lavavetri su viale Carlo III che ha coinvolto anche un’auto di rappresentanza della Fisu, la Federazione Internazionale Sport Universitari, che sta organizzando la 30esima edizione delle Universiadi a Napoli, come centro principale, ma anche con eventi sportivi a Caserta e in tutta la provincia.

Una Mercedes di rappresentanza della Fisu, intorno alle 14.30, ha colpito in pieno un lavavetri di passaggio in bici, davanti al Grand Hotel Vanvitelli. L’uomo è rimasto leggermente ferito al braccio, che gli verrà bloccato in opsedale con un gesso.