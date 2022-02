“Unrra Casas”, piazze di spaccio legate al clan. Condanne e assoluzioni in Appello. TUTTI I NOMI

MARCIANISE – Enrico De Biase Enrico e r.t. erano stati coinvolti nell’operazione “unrra casas” che aveva svelato alcune piazze di spaccio legate, secondo l’accusa, a famiglie malavitose della zona di Marcianise. Già in primo grado, a fronte di una richiesta di condanna ad 8 anni, il tribunale aveva escluso per i due imputati l’aggravante del metodo mafioso e riconosciuta la lieve entità del fatto con una condanna ad anni 1 e mesi 2 con pena sospesa. Il legale dei due imputati, avv. Salvatore Gionti, propose appello avverso la predetta sentenza. All’esito del giudizio, la corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza nei confronti di R.T. riformando ed assolvendo, riconoscendo la tenuità del fatto, Enrico De Biase.

Le condanne della Quinta Sezione della Corte di Appello di Napoli in questo stesso procedimento sono: 15 anni e 6 mesi per De Matteis (in primo grado condannato a 16 anni e 4 mesi), Giulio Giano, 16 anni e 8 mesi (16 anni in primo grado), Raffaele Corvino 3 anni e 6 mesi, Francesco Martone, 2 anni. Sono difesi dall’avvocato Giuseppe Foglia.