Vuole uccidersi dandosi fuoco in strada. Salvato dai vigili del fuoco e operatori del 118

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) – Grande paura in via De Nicola, quando un cittadino di Trentola Ducenta ha cercato di darsi fuoco. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e un’ambulanza. I soccorsi sono riusciti a far desistere l’uomo dall’estremo gesto e, dopo alcune resistenze iniziali, l’uomo è scoppiato in lacrime, abbracciando – e venendo ricambiato- gli operatori intervenuti per salvarlo. Si stanno svolgendo accertamenti per far emergere i motivi che hanno spinto l’uomo a tentare il gesto estremo. Solidarietà è giunta da tutta la comunità locale.