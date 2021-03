CASTEL VOLTURNO – Un uomo di 50 anni è stato trovato morto lungo la Domiziana. L’allarme è scattato alle 13 di ieri dopo una segnalazione arrivati ai carabinieri. L’arrivo dei soccorsi, però si è rivelato inutile; per il 50enne extracomunitario non c’è stato niente da fare. La morte sarebbe riconducibile a cause naturali.