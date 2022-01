MARCIANISE – Si cerca un pirata della strada che l’altra sera poco dopo il cavalcavia di via Martin Luther King ha urtato una vettura che lo precedeva per poi fuggire, facendo perdere le proprie tracce. L’automobilista ha riportato conseguenze lievi, a differenza dell’auto. E’ successo la notte del 31. Si cercano eventuali filmati di telecamere poste in zona per individuare il responsabile.