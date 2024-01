Va a cena con gli amici e le svaligiano casa, al rientro l’amara sorpresa

Denuncia contro ignoti alle forze dell’ordine.

RECALE. Hanno approfittato del fatto che lei fosse fuori a cena con gli amici, per introdursi nella sua abitazione e razziarla di ogni bene. E’ accaduto ieri in via Municipio, a Recale. A raccontare l’episodio è stata la stessa vittima che, al rientro a casa ha avuto l’amara sorpresa. Cassetti aperti, tutto alla rinfusa. Al momento la donna sta ancora facendo la conta dei danni per capire cosa effettivamente manchi. Sul colpo indagano le forze dell’ordine.