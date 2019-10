Va a prendere la figlia a scuola ed ha un mancamento: un infermiere la soccorre

GRAZZANISE – È una storia che per fortuna ha un lieto fine quella accaduta mercoledì davanti la scuola elementare Don Lorenzo Milani di via Armando Diaz a Grazzanise. Una mamma 24enne, recatasi presso il plesso scolastico per andare a prendere la propria figlioletta al termine delle lezioni, durante l’attesa ha avuto un mancamento.

Molto lo spavento tra la folla, non per un infermiere, anche lui lì in attesa del figlio, che ha immediatamente prestato soccorso alla donna in attesa dell’ambulanza, che ha poi trasportato la 24enne alla Clinica Pineta Grande.



Fortunatamente pare che, dopo le analisi di rito, non sia stato riscontrato alcunché.