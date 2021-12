Va in arresto cardiaco, soccorso nella notte in extremis

AVERSA – Storia a lieto fine ad Aversa, come spiega la pagina Nessuno tocchi Ippocrate: “Tutto ciò grazie alla postazione 118 di Succivo, allertata alle ore 2 di stanotte ad Aversa in via Eugenio Montale per dolore toracico, in pochi minuti l’equipaggio è sul posto e trova un nonnino di 80 anni che mentre spiega al medico la sintomatologia va in Arresto cardiaco! Immediate le manovre di rianimazione cardiopolmonare, scarica di defibrillatore ed il signore arriva in ospedale con respiro, battito, ma soprattutto Cosciente!

Un nonno che passerà il natale con i suoi nipoti grazie a loro:

CPSI Lucarelli

Medico Di Giorgio

Autista Bortone “