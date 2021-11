VACCINI COVID. In Campania terza dose per tutti senza prenotazione

REGIONALE – In Campania terza dose del vaccino anti Covid aperta da subito a tutti dopo sei mesi dall’ultima somministrazione. E’ quanto deciso nel corso della riunione convocata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, con i dirigenti delle Asl e delle Aziende ospedaliere della Campania. E’ stato confermato così che le vaccinazioni con terza dose, trascorsi i sei mesi dall’ultima somministrazione, sono aperte a tutti i cittadini campani senza limiti di fasce di età o di categorie. Per le terze dosi ci si può rivolgere direttamente ai centri vaccinali senza alcuna prenotazione. Resta la priorità assoluta delle dosi “booster” per il personale sanitario, quello delle Rsa e del personale scolastico, ma ogni cittadino che voglia, può essere immediatamente vaccinato.