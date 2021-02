REGIONALE – Con l’arrivo programmato del vaccino AstraZeneca “partira’ a breve la campagna di vaccinazione riservata al personale scolastico, come da protocollo attuale, per docenti e non docenti di eta’ inferiore ai 55 anni, e progressivamente fino alla copertura totale, anche oltre i 55 anni“. Lo annuncia l’unita’ di crisi della Regione CAMPANIA al termine di una riunione sull’andamento dei contagi nel mondo della scuola.