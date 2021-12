VARIANTE OMICRON. Partito lo screening di massa. Coda alla postazione drive-in per i tamponi

CASERTA – L’obiettivo e’ cercare di intercettare tutti i possibili positivi asintomatici della variante omicron. Cosi’ a Caserta sono partiti gli screening di massa per un migliaio tra alunni e genitori della scuola frequentata dai figli del manager risultato il primo positivo alla variante in Italia. L’istituto comprensivo di cui fanno parte tre plessi, il centrale con la scuola dell’infanzia, l’elementare dove vanno i figli del paziente zero e altre due sedi distaccate, e’ chiuso da ieri su ordine del sindaco di Caserta, Carlo Marino.

In molti oggi hanno affrontato una coda davanti la caserma del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dove c’e’ una postazione drive-in per i tamponi. Quattro sinora le persone contagiate da omicron (oltre al manager, i due figli e la moglie), mentre per altri cinque casi emersi due giorni fa, al terzo test sui primi 70 tracciati, tre alunni della classe di uno dei bambini del manager, un docente e la badante della suocera,l ‘ospedale Cotugno di Napoli sta sequenziando i loro tamponi.