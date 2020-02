Velardi attaca il commissario sul Mugnone, ma Telia Frattolillo lo smentisce punto per punto

MARCIANISE – Quel che si dice un intervento di sola facciata. Letteralmente.

Non ci sono altri modi di descrivere quel che sono stati i lavori di restauro del Teatro Mugnone di Marcianise, finora consistiti nel solo rifacimento della facciata esterna. Il resto del Teatro versa in condizioni di fatiscenza: la copertura è difettosa in più punti e gli interni sono esposti alle intemperie e al conseguente deterioramento.

Con uno dei suoi post al vetriolo, l’ex sindaco Antonello Velardi si è scagliato contro il commissario prefettizio Lastella, a suo dire colpevole di non aver inserito il Mugnone (così come anche la piscina comunale) nel neo-approvato Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

Ma a “sbugiardare” l’ex primo cittadino è arrivato una dettagliata cronistoria dei fatti amministrativi relativi al Mugnone realizzata da Telia Frattolillo, ex consigliere comunale del PD, che ha rivestito in passato anche il ruolo di assessore con delega all’Urbanistica del Comune di Marcianise:

IL POST DI ANTONELLO VELARDI:

++ UN MILIARDO E 200 MILIONI DI LIRE ++L'altro giorno ho scritto un post per spiegare che dal nuovo piano triennale… Pubblicato da Antonello Velardi su Mercoledì 12 febbraio 2020

IL POST DI TELIA FRATTOLILLO: