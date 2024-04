Vende pellet ma non arriva la merce. Non è truffa, svolta per un imprenditore di MADDALONI 10 Aprile 2024 - 09:59

Finito sotto processo pe truffa aggravata ma il giudice ha riqualificato il reato MADDALONI – Imprenditore finito sotto processo per truffa aggravata, sentenza di non luogo a procedere. E’ quanto stabilito dal giudice monocratico Giorgio Pacelli nei confronti di G.V., 43enne di Maddaloni. Secondo quanto accertato il 43enne avrebbe inserito nel “MarketPlace” in Facebook, un annuncio di vendita pellet a un prezzo vantaggioso, incassando l’acconto da, M.D.P. 55enne del napoletano, inviando una copia della fattura di co-intestazione della ditta omonima al fine di tranquillizzare acquirente la quale avrebbe versato un acconto di 150 euro e successivamente 250 euro a saldo dell’acquisto di 70 sacchi di pellet mai recapitato Nel corso dell’udienza i legali dell’imputato hanno fatto emergere che non ci sono stati raggiri dato l’imputato si è interfacciato con la vittima con la sua reale ditta. Il giudice ha riqualificato il reato in un inadempimento contrattuale.