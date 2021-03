Vende uno smartwatch online per 220 euro, ma è una truffa. Denunciata 21enne

La ragazza dopo aver intascato il denaro è sparita dalla rete

CASERTA – I Carabinieri di Campo Ligure, in provincia di Genova, in seguito ad indagini, hanno rintracciato e denunciato una 21enne di Caserta che aveva provato a truffare un uomo residente nel Genovese, che si era poi rivolto alle forze dell’ordine per denunciare la vicenda.

La donna aveva messo in vendita su internet uno smartwatch ed era riuscita a farsi inviare 220 euro per la vendita.

Dopo aver ricevuto il denaro, però, era sparita nel nulla senza inviare l’orologio al compratore.