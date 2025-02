Vendeva la droga a Piazza Mazzini, blitz dei carabinieri e …

L’atteggiamento dell’uomo che agiva in pieno centro della città del foro ha insospettito i militari

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Era fermo al centro di Piazza Mazzini, a Santa Maria Capua Vetere, il 45enne rumeno che, alla vista dei carabinieri, è salito in sella alla sua bici tentando di allontanarsi frettolosamente. I militari della locale compagnia, insospettiti da tale comportamento, hanno deciso di fermarlo per un controllo. E’ stato l’ulteriore atteggiamento assunto dall’uomo durante il controllo, classico di chi ha qualcosa da nascondere, a indurre i carabinieri ad eseguire una perquisizione personale durante la quale, all’interno della tasca sinistra del giubbotto che indossava, sono stati rinvenuti tre involucri in carta stagnola contenenti complessivamente gr. 2.80 di Hashish. Ulteriore gr. 8,70 della medesima sostanza stupefacente è stata, invece, rinvenuta all’interno della tasca destra del pantalone indossato. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.