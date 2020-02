Vendevano assicurazioni false su internet: tre persone denunciate

CASERTA – I carabinieri di Riese Pio X, in provincia di Treviso, hanno denunciato in stato di libertà per truffa in concorso due donne e un uomo, tutti con precedenti e originari della provincia di Caserta.

I tre sono accusati di aver pubblicato su internet un annuncio con la possibilità di sottoscrivere polizze assicurative Rca. Secondo quanto emerso dalle indagini, i truffatori si sarebbero fatti accreditare su una carta prepagata 840 euro da un’operaia 30enne di Riese Pio X per il pagamento di due polizze assicurative. Peccato che, una volta ottenuto il pagamento, i tre abbiano spedito all’operaia due falsi contrassegni assicurativi, facendo perdere le loro tracce. Le indagini dei carabinieri di Riese sono riusciti a risalire all’identità dei truffatori, tutti denunciati all’autorità giudiziaria.