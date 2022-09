Vendono piscine online a prezzi “stracciati” ma è una truffa. Denunciati

CASERTA – Due casertani sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di Omegna, in Piemonte, a seguito di un’accurata attività di indagine. Gli investigatori si erano messi sulle tracce dei truffatori dopo la denuncia di un uomo residente a Cusio che aveva acquistato sul web una piscina, ma non l’aveva mai ricevuta.

Le indagini informatiche hanno permesso di risalire ai casertani. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, i due erano riusciti a clonare un sito web esistente di un noto produttore di piscine e vasche idromassaggio. Nel sito ‘truffaldino’ venivano applicati sconti importanti, con prezzi che finivano per essere di molto al di sotto del valore commerciale degli articoli in vendita. Ovviamente era una truffa. Gli articoli acquistati non sono mai stati inviati agli acquirenti. L’attività illecita aveva fruttato 10mila euro in appena un mese.

I poliziotti sono riusciti, grazie anche alla collaborazione de provider web, a risalire al 59enne e al 37enne e a oscurare il falso sito. I due residenti nella provincia di Caserta, di cui uno beneficiario del Reddito di cittadinanza, sono stati deferiti per truffa aggravata continuata in concorso.