IL VIDEO. “Vengo da Marte per salvarvi, ma ho perso la navicella”. “Extraterrestre” beccato ubriaco e senza documenti

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Probabilmente soffre di qualche problema psicologico, ma pare fosse sotto l’effetto dell’alcool il quarantenne di origine straniera che oggi, a Santa Maria Capua Vetere, ha fatto i proverbiali numeri.



L’uomo è stato fermato dagli agenti di polizia nella città del foro. Senza documenti e non esattamente in formissima, il 40enne ba giustificato la sua presenza su via Mazzocchi dicendo che lui era venuto da Marte per salvare l’Italia.



Oltre ad una perdonabile megalomania, gli agenti hanno chiaramente capito di avere dinanzi una persona non centrata.



Il culmine di questa conversazione al limite del trascendentale è stata raggiunto quando l’uomo ha spiegato ai poliziotti che lui la navicella l’ha persa e quindi non poteva tornare sul pianeta rosso.



Gli agenti hanno fermato la marcia dell’uomo, assicurandolo a cure mediche.