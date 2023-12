IL VIDEO. S. MARIA C.V. Dà in escandescenza in mezzo alla strada: fermato dalla polizia

Seguiranno aggiornamenti

SANTA MARIA CAPUA VETERE – La presenza in strada di un uomo, sembrerebbe uno straniero, in evidente stato di alterazione ha reso necessario, pochi minuti fa, l’intervento di un’ambulanza del 118 e degli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere allertati dai presenti in zona. Sconosciuti, al momento, i motivi . Testimoni sul posto riferiscono dell’attesa di una seconda ambulanza ma questa volta medicalizzata. Seguiranno aggiornamenti