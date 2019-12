Vento forte e pioggia. Nuova allerta meteo della Protezione Civile

CASERTA – Ancora maltempo sulla provincia di Caserta. La Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo di colore giallo a partire dalle 12 di domani, venerdì 13 dicembre, fino alle 9 di sabato 14 dicembre.

Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; venti forti con possibili raffiche. La Protezione civile regionale raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti sia in ordine al rischio idrogeologico che in merito alle sollecitazioni dei venti.