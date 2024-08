Via Mazzocca è pericolosa: scatta l’ordinanza del limite di velocità

Il provvedimento a firma del comandante dei vigili urbani. Si tratta dell’arteria che collega l’uscita della Variante con il centro della città

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Via Mazzocca, fino all’intersezione con via San Prisco, si presenta ormai come assolutamente impraticabile. Costituisce un vero e proprio pericolo per gli utenti che l’attraversano, eppure chiuderla al traffico è impensabile. Al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, però, il comandante dei vigili urbani, Pietro Merola, dispone il limite massimo di velocità di dieci kilometri orari. “Il tappetino della strada è tanto degradato da mettere in pericolo chi l’attraversa”, si legge in sintesi nell’ordinanza appena firmata dal capo dei vigili urbani. E scatta dunque l’obbligo di percorrere l’arteria praticamente a passo d’uomo. Si tratta, peraltro, di una delle strade più importanti della città, in quanto è all’uscita della variante e quindi si pone tra gli ingressi principali a Casagiove.

Quello delle strade malandate è argomento tanto attuale in città, da aver visto recentemente il sindaco protagonista di un blitz della trasmissione Filorosso Revolution, in onda su Rai 3. Il sindaco si è difeso sottolineando che l’amministrazione non ha sufficienti fondi per intervenire. L’opposizione, Cristian Gallo in particolare, non ha perso tempo a puntare il dito contro Casagiove Coraggiosa, accusandola di aver completamente trascurato il problema strade.