Via Trieste, Via Catania e Piazza Silvagni: si completa l’opera di riqualificazione

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Via Catania, piazza Silvagni e via Trieste: sono queste le ultime aree della città sulle quali l’amministrazione comunale di Peppe Vozza ha disposto una serie di lavori, soprattutto per il rifacimento dei marciapiedi. A breve, saranno piantati anche degli alberi ad ornamento dei luoghi. Di recente, i lavori in via Trieste hanno arrecato non pochi problemi ai residenti, che lamentavano l’utilizzo di prodotti dall’odore talmente forte da costringere l’utilizzo della mascherina. La situazione, che ha visto anche l’intervento dei vigili del fuoco per gli esami del caso, è tornata sotto controllo dopo pochi giorni e in queste ore si procederà al completamento della riqualificazione dell’area.