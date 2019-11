MARCIANISE – I carabinieri della Compagnia di Marcianise stanno indagando su una sospetta aggressione avvenuta nella serata di venerdì. Una ragazza di 38 anni, di nazionalità albanese, è stata trovata in condizioni critiche all’esterno della sua vettura: aveva ingerito benzina. Qualcuno l’aveva aggredita e costretta a bere. Dopo il soccorso si è ripresa ed è stata portata in caserma per essere ascoltata. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.