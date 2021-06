VIDEO. CALDO INFERNALE. Il Casertano come i tropici: avvistati pappagalli verdi

MARCIANISE – Sarà il caldo torrido di questi giorni, fatto sta che a Marcianise in queste ore è stata avvistata una coppia di pappagalli verdi, nella zona del ring verde. L’ambientalista Pasquale Gionti li ha ripresi in un video: “Adesso hanno la cittadinanza italiana. Colonie di Pappagalli Verdi nella nostra città di Marcianise, è non solo Marcianise, tra cambiamenti climatici clima asiatico, adesso si sono ambientati qui nella nostra città. Marcianise. Davanti alla mia abitazione il girasole da noi seminato è diventato il loro cibo. Preserviamo la natura“.