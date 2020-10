VIDEO E FOTO. CASERTA. Strade distrutte dai lavori di questi giorni, pericoli per chi va in auto, a due ruote e a piedi. La morte dell’uomo caduto in una buca di via Galilei non è bastata?

CASERTA (p.m.) – Un attento lettore di CasertaCe.net ci ha mandato un breve video, che pubblichiamo in calce, per lamentare le disastrose condizioni in cui sono tenute le strade cittadine. La ripresa si riferisce specificamente al secondo tratto di via Ferrarecce, ma, come ha dimostrato la tragedia occorsa giorni fa al signor Ferdinando della Rocca, morto a seguito di una rovinosa caduta in una insidiosa buca stradale di via Galilei (LEGGI QUI), il problema riguarda l’intero capoluogo.

Il nostro lettore si domanda in proposito: “Ma un regolamento che disciplini i lavori pubblici non esiste? Il direttore dei lavori a chi rende conto? E quale committente controlla lo stato dei luoghi?”

L’interrogativo non può essere che retorico, poiché è sotto gli occhi di tutti come stiano le cose nella materia. Giusto per ricordare quale sia la cura e l’attenzione che si pone all’urbanistica cittadina ed all’assetto del territorio da parte dell’amministrazione comunale proponiamo la foto di uno dei tanti scempi compiuti sistematicamente nelle dimore storiche del centro, dove sono stati permessi aberranti interventi di edilizia intensiva e scatolare.

Si tratta di un palazzo padronale di via Colombo, nel cui tipico giardino è stata permessa la incredibile costruzione di un autentico casermone, incombente con la sua mole spropositata.

Lo stesso lettore, con l’altra foto che abbiamo pubblicato in testa, si domanda e ci domanda: “che fine hanno fatto gli alberi che fino a poco fa costeggiavano il tratto di strada ripreso nello scatto fotografico?”

Lo vorremmo sapere anche noi, in verità, perché ci consta direttamente che le piante rimosse erano in ottime condizioni, come si può anche evincere da una recente foto di repertorio di esse.

Rivolgiamo, a questo punto, al comune di Caserta le domande poste dal cittadino che ci ha interpellati, pur sapendo abbondantemente che siamo nel più classico caso del “non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”. Ma che almeno si conosca l’incredibile che qui succede !

Queste le condizioni in cui sono stati lasciati recenti lavori stradali effettuati nel rione Acquaviva

Il tratto di via Ferrarecce, verso San Benedetto, dove inspiegabilmente sono stati tagliati gli alberi che lo costeggiavano. Nel riquadro, come si presentava il filare che formavano.

Questo il video realizzato dal nostro lettore