VIDEO E FOTO. Due balordi incappucciati provano ad entrare in un palazzo

MACERATA CAMPANIA – (Lidia e Christian de Angelis) Balordi si introducono in un palazzo per depredarlo. Ieri intorno alle 4 del mattino due balordi, come si vede nel video che pubblichiamo e che gira sui social, con berretto e volto coperto, di mezza età italiani, sembrano, si avvicinano ad un portone di un’abitazione nella frazione Casalba a Macerata Campania, uno dei due armato di grimaldello scassina la serratura del grande portone e si introduce mentre il complice aspetta fuori, poi si accende una luce in un appartamento e arriva il camion della raccolta dei rifiuti per cui i due si danno alla fuga a mani vuote, forse per tornare in un secondo momento. Ira da parte dei cittadini ormai da troppo tempo preda di tali atti di microcriminalità.

