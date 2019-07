VIDEO E FOTO. MONDRAGONE ringrazia i cani di salvataggio

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Importante evento svoltosi questa mattina sulle spiagge mondragonesi, organizzato dalla UCSN (Unita Cinofila Salvataggio Nautico Campania) in collaborazione con gli uomini della Capitaneria di porto di Mondragone, diretti dal comandante Salvatore Sciaudone, e che ha visto esibirsi i cani da salvataggio.

Un evento volto a pruomuovere e diffondere la conoscenza dei cani di ogni razza ed al relativo conduttore delle attività acquatiche, con specifica attitudine al recupero di cose ed al salvataggio di persone in acqua mediante apposite sedute di addestramento in acqua ed a terra, ed il pattugliamento delle spiagge ed attività di salvataggio a mezzo unità cinofile in appoggio alla Protezione civile, alla Guardia Costiera ed agli Enti preposti al salvataggio sia lungo le spiagge che nelle acque interne marine.

Una “dimostrazione” che ha entusiasmato i molti turisti presenti che non hanno rinunciato a coccolare gli amici a 4 zampe, attori principali della mattinata.