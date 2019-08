LIVE. ORE 17.07. VIDEO. INFERNO A SAN LEUCIO. Fiamme alte 10 metri. Fuoco vicino alle case

CASERTA – 17.07 – Il terribile incendio è partito da Casagiove, in via dei Caprioli. La zona è di congiunzione con le frazioni di Briano e San Leucio e la cittadina al bordo dell’Appia. Era sterpaglia abbandonata da anni quella presa di mira dal fuoco ed è molto complicato che i vigili del fuoco riescano a prendere il controllo delle fiamme in poco tempo, visto il vento forte e la vasta area in rogo: 2000 metri quadrati.

CASERTA (red.cro.) – Le fiamme sono altissime in via dei Caprioli, a San Leucio, nella frazione collinare del capoluogo. Il fuoco lambisce le case e la temperatura in tutta la zona è altissima.

Sul posto lavorano alacremente tre squadre dei vigili del fuoco che, con 50 gradi, stanno cercando di sedare le fiamme.