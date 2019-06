VIDEO. Inferno lungo il Litorale domitio. Roghi ovunque, rinforzi dei vigili del fuoco da Napoli

CASERTA – Sembra davvero che l’inizio dei roghi estivi sia caduto oggi. I vigili del fuoco sono all’opera su diversi fronti. Il litorale domitio è preso d’assedio, piccoli roghi stanno diventando enormi per colpa del vento. Per far fronte a questa situazione drammatica, i vigili del fuoco di Napoli sono corsi in supporto dei colleghi casertani.

Proprio i caschi rossi della nostra provincia sono in azione su tutto il territorio. Dopo il primo intervento a Capua (QUI FOTO E VIDEO), i pompieri sono all’opera sempre nel territorio di Capua, ma anche in un rogo di rifiuti. A San Prisco, infatti, è una vera e propria discarica a cielo aperto ha preso fuoco tra San Prisco e Santa Maria Capua Vetere.

Inoltre, anche a Cancello Scalo, sono intervenuti i vigili del fuoco. Diverse sterpaglie sono andate a fuoco, diffusosi con il vento.