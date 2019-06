LE FOTO. Parte l’incendio, il vento lo alimenta. SALVATA IN EXTREMIS AZIENDA BUFALINA

CAPUA (red.cro.) – E’ intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Aversa, supportato dai moduli boschivi ed autobotte direttamente da Aversa, per sedare l’incendio nato a Capua, in via Brezza.

Stava per succedere il peggio quando, dopo l’accensione di alcune sterpaglie, le fiamme hanno coinvolto carcasse di auto, lamiere. Il rogo è duventato pericoloso quando ha iniziato a contagiare le rotoballe di un’azienda bufalina. Decisivo e salvifico l’intervento dei caschi rossi, che hanno evitato che l’attività casearia prendesse fuoco.