VIDEO MONDRAGONE. Il pizzaiolo Emilio Di Nardo a “King of pizza”. In gara nel Medioevo per preparare un impasto da Re

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Dopo un brutto momento personale, ed il peggio è passato, sto cercando di tornare in carreggiata e lo faccio grazie all’incoraggiamento e all’affetto di voi lettori e di quanti mi stimano e mi vogliono bene. Si ricomincia con una bella notizia legata ad un pizzaiolo mondragonese, Emilio Di Nardo, proprietario della pizzeria “Alla brace”, protagonista di “King of pizza”, un talent show trasmesso da Sky. La trasmissione televisiva, made in Forlì, ideata dal forlinese Dovilio Nardi, titolare della storica pizzeria del Corso, presidente di Nip Food, presidente di ‘World masterchef italia’ e vicepresidente di ‘World masterchef’, va in onda tutti i lunedì dalle 19.45 su Sky Italia canale 931 e canale Italia al tasto 84 del digitale terrestre, oltre che sul canale YouTube di Nip Food, dove è sempre possibile rivedere le puntate.

A dirigere il programma, insieme a Nardi, c’è Roberto Cimatti con la sua troupe televisiva. A sfidarsi 60 chef provenienti da diverse località italiane, che si ritrovano catapultati nel passato ed esattamente nell’anno 1309. Per tornare al presente, dovranno superare molte sfide cucinando pizze squisite per il re rappresentato da una giuria d’eccezione, costituita, oltre allo stesso Nardi, da Antonio Sorrentino, pizzaiolo fondatore della nota catena ‘Rossopomodoro’ e da Matteo Giannotti di World Masterchef. Saranno loro a decidere chi tra i partecipanti, che si cimenteranno nelle sfide, sarà il nuovo re della pizza e che rimarrà in carica un anno, fino alla prossima stagione. Un in bocca al lupo ad Emilio che con la sua partecipazione al programma, sta dando visibilità ad uno dei prodotti tipici Campani, ovvero la famosa mozzarella di bufala, perla delle nostre tavole.