VIDEO. Poliziotto picchiato nel traffico da cinque giovani: FERMATI I PRIMI TRE

CASERTA – Nell’ambito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Aversa Napoli Nord, personale del Compartimento Polizia Stradale Campania e Basilicata ha dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Napoli Nord nei confronti di tre soggetti, gravemente indiziati in relazione ai reati commessi in occasione dell’aggressione subita da un agente di Polizia Municipale. L’attività di indagine svolta ha permesso di identificare i primi tre, dei cinque autori dei fatti, attraverso la visione e l’analisi delle immagini della brutale ed immotivata aggressione, diffuse dai mezzi di stampa.

La ricostruzione dei fatti antecedenti l’episodio ha consentito di appurare la dinamica dei fatti, che ha visto coinvolti giovani di età compresa tra i 20 ed i 28 anni, i quali avevano iniziato ad assumere comportamenti scorretti alla guida delle loro autovetture, ad alta velocità, percorrendo la Strada Statale Domitiana, in tal modo creando pericolo per gli altri utenti della strada.

L’agente colpito, fuori dal servizio, che si trovava in auto in compagnia della propria famiglia, aveva cercato di far desistere i predetti da tale improvvido comportamento, pericoloso per gli altri automobilisti. Tuttavia, tale tentativo aveva, invece, scatenato la loro ira.

Difatti, gli stessi – dapprima avevano inseguito la vettura dell’agente – poi lo avevano costretto a fermarsi, ponendo le loro autovetture una davanti e l’altra dietro la vettura della vittima. Una volta che quest’ultimo era stato costretto ad uscire dal veicolo, essi lo avevano selvaggiamente aggredito, non risparmiando neanche la moglie ed i figli minorenni dell’agente, che hanno riportato anch’essi lesioni.